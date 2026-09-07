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Co-leader Afd, 'invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti'

BERLINO, 07 SET - Dopo la vittoria elettorale in Sassonia-Anhalt, l'AfD intende governare e sta cercando dei partner a tal fine. "Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti. Si vedrà chi ci darà una mano", ha dichiarato il co-leader del partito Tino Chrupalla nel programma "Morgenmagazin" dell'Ard. Ha inoltre lanciato un appello alla Cdu: "Credo che la Cdu debba fare un esame di coscienza su cosa e quali conseguenze trarre da questo disastroso risultato elettorale".

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