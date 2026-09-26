ROMA, 26 SET - Mark Zuckerberg cambia ancora una volta stile. Alla presentazione di nuovi prodotti Meta a Menlo Park, in California, il fondatore e amministratore delegato del gruppo si è presentato con una maglietta nera oversize con la scritta 'Building is my love language', pantaloni marroni con piega e nuovi occhiali Ray-Ban dotati di funzioni legate all'intelligenza artificiale. Secondo la Cnn, il look segna un'evoluzione rispetto all'immagine più vistosa adottata da Zuckerberg negli ultimi anni, caratterizzata da abiti streetwear, gioielli e magliette più larghe. Particolare attenzione hanno suscitato gli occhiali, tra cui un modello con montatura Browline ispirata agli anni Cinquanta: gli 'audio glasses' integrano microfoni e funzioni di Ia, ma non una fotocamera, anche in risposta alle preoccupazioni sulla privacy. "Lo stile è importante", ha detto Zuckerberg durante l'evento, spiegando che se gli occhiali devono essere indossati tutto il giorno devono innanzitutto essere belli e comodi. La Cnn osserva che il nuovo look sembra riportare il miliardario verso un'immagine più intellettuale e 'geek', lontana sia dalla tradizionale felpa del primo Zuckerberg sia dalla trasformazione più ricercata degli ultimi anni.
Cnn, 'Zuckerberg cambia ancora look, ritorno allo stile geek'
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