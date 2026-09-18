ROMA, 18 SET - Il presidente Donald Trump sarà pure onnipresente nella politica americana, ma c'è un posto in cui non lo troverete durante le elezioni di metà mandato: tra i protagonisti degli spot televisivi repubblicani. Una nuova analisi della Cnn mostra che il tycoon è un attore marginale - spesso menzionato raramente - nella raffica di messaggi repubblicani che sta invadendo le emittenti televisive e radiofoniche in alcune delle più importanti campagne elettorali dell'anno. Dall'inizio di settembre, i democratici hanno citato il nome di Trump con molta più frequenza rispetto ai repubblicani. Secondo l'analisi della Cnn, basata sui dati di AdImpact, gli inserzionisti repubblicani hanno trasmesso solo 12 spot televisivi che menzionavano Trump tra il 1° e il 15 settembre, per un valore di circa 1 milione di dollari. Questi spot rappresentano solo una frazione degli oltre 500 spot repubblicani prodotti nello stesso periodo, per un totale di oltre 160 milioni di dollari.
Cnn, Trump sparito da spot Gop, appare solo in 12 su 500
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...