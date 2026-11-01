WASHINGTON, 01 NOV - Donald Trump dovrebbe chiudere la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato domani a Washington, alla Reflecting Pool del Lincoln Memorial. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il presidente parlerà dei suoi progetti edilizi a Washington ma lancerà anche il suo appello finale prima del 3 novembre.
Cnn, 'Trump chiuderà domani la campagna per le midterm al Lincoln Memorial'
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