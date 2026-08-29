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Cnn, oltre 3000 i dispersi nelle inondazioni in Nepal

ROMA, 29 AGO - Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio delle persone disperse a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Lo riferisce la Cnn. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso.

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