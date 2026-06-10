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Cnn, 'negoziatori del Qatar a Teheran per chiudere l'accordo fra Usa e Iran'

ROMA, 10 GIU - "A seguito di consultazioni con gli Stati Uniti, i negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran questa mattina per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti" e finalizzare un accordo fra Usa e Iran. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte diplomatica a conoscenza della questione.

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