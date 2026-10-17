WASHINGTON, 17 OTT - Elon Musk ha patteggiato le cause per frode sulle elargizioni per milioni di dollari fatte agli elettori nel 2024. Il patron di SpaceX e Tesla, nonché l'uomo più ricco del pianeta e grande finanziatore del partito repubblicano, ha raggiunto un accordo nelle due cause ancora pendenti sul milione di dollari erogato giornalmente agli elettori durante le battute finali delle presidenziali del 2024. Secondo quanto emerge dai documenti depositati, ha riferito la Cnn, il super Pac di Musk avviò l'iniziativa di erogazione giornaliera di 1 milione di dollari agli elettori registrati negli stati chiave nella corsa tra Donald Trump e Kamala Harris, esortando a sostenere il tycoon. Dopo il voto, gli elettori di alcuni stati decisero di intentare cause civili collettive per frode contro Musk e il suo gruppo politico, America Pac, sostenendo che il magnate li avesse ingannati, facendogli credere che avrebbero avuto una possibilità equa di vincere il denaro se si fossero iscritti al concorso, il che implicava la cessione dei loro dati personali alla sua organizzazione politica. Musk aveva dichiarato in pubblico che i pagamenti sarebbero stati distribuiti "casualmente" agli elettori registrati. Ma i suoi avvocati hanno poi ammesso in tribunale che i vincitori "non erano stati scelti a caso", bensì in base alla loro capacità di diventare portavoce efficaci per il super Pac pro-Trump. Quest'anno, Musk ha ripreso il suo ruolo di megadonatore repubblicano, con almeno 276 milioni di dollari in donazioni ai candidati del Gop per le elezioni di metà mandato. Ha inoltre continuato a essere uno dei principali promotori della disinformazione elettorale, come già nel 2024.
Cnn, Musk patteggia cause per frode sui milioni offerti agli elettori nel 2024
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