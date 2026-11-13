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Cnn, Lutnick andrà al Congresso Usa in merito allo scandalo Nvidia

WASHINGTON VN V, 13 NOV - Il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, ha "accettato in modo proattivo" di comparire davanti al Congresso in merito allo scandalo che ha travolto Nvidia. Lo farà "su base volontaria" dinanzi alla Commissione bancaria "per rispondere alle loro domande", ha riferito la Cnn, in base a quanto riferito dalla portavoce del Dipartimento del Commercio, Kristen Eichamer.

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