Cnn, 'Iran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto'

ROMA, 21 MAG - La Cnn, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di sei settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani-americani. Quattro fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato. La ricostruzione delle capacità militari, compresa la sostituzione delle postazioni missilistiche, dei lanciatori e della capacità produttiva di sistemi d'arma chiave distrutti durante l'attuale conflitto, significa che l'Iran rimane una minaccia significativa per gli alleati regionali qualora il presidente Donald Trump dovesse riprendere la campagna di bombardamenti, secondo le fonti a conoscenza delle informazioni di intelligence. Ciò mette inoltre in discussione le affermazioni sulla misura in cui gli attacchi statunitensi e israeliani abbiano indebolito le forze armate iraniane a lungo termine. Sebbene i tempi per riavviare la produzione dei diversi componenti delle armi varino, alcune stime dell'intelligence statunitense indicano che l'Iran potrebbe ricostituire completamente la sua capacità di attacco con droni in appena sei mesi, ha dichiarato all'emittente una delle fonti, un funzionario statunitense. "Gli iraniani hanno superato tutte le scadenze previste dalla comunità dell'intelligence per la ricostituzione", ha affermato il funzionario statunitense.