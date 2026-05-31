Cnn, 'Iran ha riaperto la maggior parte dei tunnel delle basi missili sotterranee'

ROMA, 31 MAG - L'Iran ha recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. A riferirlo è la Cnn sulla base delle analisi di immagini satellitari. Gli esperti interpellati dall'emittente affermano che le immagini rivelano i limiti della campagna di bombardamenti israelo-americana, con l'Iran che utilizza bulldozer e autocarri per riaprire i siti missilistici. L'Iran può ora "continuare a lanciare missili finché dispone di lanciatori ed squadre, anche se la produzione è stata interrotta", ha dichiarato alla Cnn Sam Lair, ricercatore associato presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies. "Non c'è nulla che impedisca di armare i lanciatori con l'ampio arsenale di missili che gli iraniani ancora possiedono".