NEW YORK, 17 NOV - La rete riservata usata dalla National Security Agency per lo scambio interno di informazioni è fuori uso. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali non ci sono comunque indicazioni di un cyberattacco. L'incidente dopo i problemi di Microsoft, il blocco dei voli aerei e i disservizi online per alcune delle maggiori banche.
Cnn, 'interruzione alla rete interna della Nsa, nessun segno cyberattacco'
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