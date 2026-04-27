Cnn, Allen accusato del tentativo di assassinare Trump

WASHINGTON, 27 APR - Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, è stato accusato formalmente del tentativo di assassinare il presidente Donald Trump. Lo riferisce la Cnn. Nel complesso, sono i tre i capi d'accusa formulati nell'udienza preliminare a suo carico: oltre a quello del tentato assassinio del presidente, figurano poi il trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un reato grave e l'aver esploso colpi d'arma da fuoco nel corso di un crimine violento. Per il primo capo, la pena massima è l'ergastolo, per il secondo è previsto un massimo di 10 anni (è relativo al trasporto di arma da fuoco/munizioni nel commercio interstatale, avendo viaggiato in treno dalla California fino a Washington con il suo arsenale). Per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco durante un crimine violento, infine, la pena minima è di 10 anni di carcere, da scontare in via consecutiva rispetto alle altre pene.