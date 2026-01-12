Clochard morto in cassone a Roma, tra ipotesi malore per il freddo

ROMA, 12 GEN - Un uomo, senza fissa dimora, è stato trovato morto stamattina in un vecchio cassone metallico in via del Casaletto, all'incrocio con circonvallazione Gianicolense, a Roma. A dare l'allarme un un cittadino. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo e i carabinieri. Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe sarebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno. La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, è stata traslata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo, che indagano. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Non si esclude che l'uomo, non ancora identificato, probabilmente un cittadino italiano senza fissa dimora conosciuto nella zona poiché era solito frequentare l'area dell'ospedale San Camillo, trovasse rifugio per la notte all'interno del contenitore metallico. Non si esclude una concausa legata a pregresse precarie condizioni di salute e al freddo della notte. Per l'Mcl si tratta delle 'ennesima tragedia della solitudine e dell'emarginazione'.