NEW DELHI, 03 NOV - La qualità dell'aria di Delhi continua a essere classificata oggi come "molto scarsa", cioè con un indice di qualità (Aqi) superiore al valore di 300: lo riportano i media locali, tra cui l'agenzia di stampa Pti, secondo cui stamattina l'indice Aqi medio nella capitale indiana era di 332. L'inquinamento atmosferico ha portato ieri al superamento del livello Aqi di 300 e le autorità indiane hanno deciso di introdurre a Delhi le restrizioni di "livello 2" del Grap, il piano d'azione a risposta graduale contro lo smog, che prevede, tra le altre cose, l'irrorazione delle strade per cercare di contenere il livello delle polveri. Secondo l'agenzia Pti, stamattina a Delhi i dati del Central Pollution Control Board registravano valori di qualità dell'aria di livello "grave" (sopra 400) in otto stazioni di monitoraggio, di livello "molto scarso" (sopra 300) in 32 stazioni di monitoraggio, di livello "scarso" (sopra 200) in 15 stazioni e di livello "moderato" (sopra 100) in due stazioni.
Classificata ancora come 'molto scarsa' la qualità dell'aria di Delhi
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