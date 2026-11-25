ROMA, 25 NOV - Il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha partecipato all'evento organizzato dalla Fao per celebrare la prima Giornata internazionale della dieta mediterranea, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2025. L'istituzione della Giornata mette in luce il contributo della Dieta Mediterranea alla promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata, alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari, riconoscendone altresì la dimensione culturale e sociale. Nel suo intervento, Cirielli ha ricordato l'importanza della collaborazione tra l'Italia e la Fao e la centralità del settore agroalimentare nella strategia della cooperazione allo sviluppo italiana nel mondo, oltre che nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa. Il vice ministro ha poi sottolineato il significativo risultato dell'azione diplomatica italiana, che ha portato al riconoscimento internazionale della Dieta Mediterranea quale modello alimentare salutare e sostenibile e, al contempo, patrimonio culturale vivente. "La nostra dieta è patrimonio culturale e modello di sviluppo sostenibile, che contribuisce alla salute e alla prevenzione e valorizza il ruolo delle filiere alimentari locali e il legame tra cibo, territorio, tradizioni e convivialità. Per l'Italia, la dieta mediterranea è molto più di un modello alimentare. È parte integrante della nostra identità culturale, delle nostre tradizioni agricole e del nostro rapporto con il cibo" ha aggiunto il vice ministro, ricordando il riconoscimento da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea quale Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.
Cirielli alla prima Giornata internazionale della dieta mediterranea
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