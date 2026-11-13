ROMA, 13 NOV - "È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari". E' l'indicazione contenuta nella circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l'ondata di finti allarmi arrivati per mail. Tutto ciò "salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione - anche mediante impianti di videosorveglianza - di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione".
Circolare Viminale, 'minaccia inattendibile se attraverso mail bombing'
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