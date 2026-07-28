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Cinque neonati trovati morti nella casa di una coppia a Marsiglia

(ANSA-AFP) - MARSIGLIA, 28 LUG - Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia a Orange, in Francia, secondo quanto appreso da fonti concordanti. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone, secondo la stessa fonte. (ANSA-AFP).

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