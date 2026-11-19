ROMA, 19 NOV - Cina, Stati Uniti e Russia adottano una "dichiarazione di pace" al termine del trilaterale. Lo riportano i media statali cinesi e il Cremlino. Cina, Russia e Stati Uniti si impegnano a salvaguardare la stabilità strategica e la sicurezza internazionale, rafforzando il dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione.
Cina, Usa e Russia adottano una dichiarazione di pace
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