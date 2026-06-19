SANTIAGO DEL CILE, 19 GIU - Alcuni messaggi in una chat tra leader studenteschi in Cile hanno fatto scattare un'indagine per minacce rivolte al presidente ultraconservatore, José Antonio Kast, dopo che è stata scoperta la frase "dobbiamo fargli come Charlie Kirk". Questo ha portato all'arresto di un diciannovenne, inizialmente fermato per aver lanciato una molotov contro agenti di polizia in uniforme. La frase, che allude all'uccisione a colpi d'arma da fuoco dell'attivista di destra americano Charlie Kirk sul palco di un'università nel 2025, è stata scoperta in un gruppo WhatsApp nel contesto di una marcia universitaria avvenuta lo scorso 3 aprile a Santiago, secondo il telegiornale di Megavisión. La procura ha avuto accesso al cellulare del sospettato e ha scoperto una conversazione tra i dirigenti della Confederazione degli studenti cileni (Confech) sull'impossibilità di raggiungere la zona del palazzo presidenziale, La Moneda, con la loro protesta a causa della mancanza di autorizzazione. Secondo gli inquirenti, un giovane avrebbe risposto: "Che bruci tutto, ancor di più se ci negano il diritto fondamentale di manifestare". Successivamente, un altro partecipante ha fatto notare che Kast risiedeva a La Moneda e ha scritto: "Dobbiamo solo fargli fare la fine di Charlie Kirk".
Cile, studente sotto indagine per minacce al presidente Kast
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