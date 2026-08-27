MAGALLANES, 26 AGO - La Commissione di valutazione ambientale della regione cilena di Magallanes ha approvato all'unanimità il maxi-progetto di Hnh Energy per la produzione di ammoniaca verde, con un investimento previsto di 11 miliardi di dollari. L'iniziativa, che coinvolge i comuni di Punta Arenas, Laguna Blanca e San Gregorio, è il più grande progetto mai approvato dal Sistema di valutazione dell'impatto ambientale (Seia) del Cile, quasi il doppio rispetto al precedente record di 5,4 miliardi di dollari. Il consorzio, formato dalle austriache Austria Energy e Ökowing e dal fondo danese Copenhagen Infrastructure Partners, prevede nella prima fase un parco eolico da 1,4 GW con 194 turbine, un impianto di desalinizzazione, strutture per la produzione e lo stoccaggio e un porto per l'esportazione. La capacità eolica salirà a 2,1 GW nella seconda fase. I lavori dovrebbero partire nel 2027, mentre la produzione di ammoniaca verde è prevista nel secondo semestre del 2030. Durante la costruzione saranno impiegati circa 4.000 lavoratori, mentre la fase operativa richiederà 1.800 addetti.
Cile, ok a maxi-progetto di ammoniaca verde di Hnh Energy da 11 miliardi
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