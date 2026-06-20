FANO, 20 GIU - Un ciclista è rimasto gravemente ferito ieri sera, dopo le 22, a Fano dopo che la bicicletta elettrica su cui viaggiava è stata investita da un'autovettura in via Mandela. A seguito dell'impatto, l'uomo è stato sbalzato sotto un ponte, precipitando per circa quattro o cinque metri. I vigili del fuoco di Fano lo hanno recuperato e consegnato alle cure del personale del 118. Le condizioni del ferito hanno richiesto il trasferimento d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona con l'ausilio dell'eliambulanza. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.
Ciclista investito da un'auto precipita sotto un ponte a Fano, è grave
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