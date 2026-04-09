Chiesta convalida del fermo per Del Grande, domani l'interrogatorio

VARESE, 09 APR - La Procura della Repubblica di Varese ha chiesto al gip la convalida del fermo per Elia Del Grande, il 50enne condannato per triplice omicidio e fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo), gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una 69enne residente a Sesto Calende, proprietaria della Fiat 500 sulla quale l'uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri a Varano Borghi. Nei suoi confronti vengono inoltre contestati i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Determinanti per l'individuazione del sospettato sono stati il sopralluogo effettuato dai militari, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dalla vittima e da altre persone informate sui fatti. L'indagato si trova attualmente detenuto nel carcere di Varese e domani comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo.