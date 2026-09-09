SQUINZANO, 09 SET - Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dell'ex compagno. Nella chiesa Maria Regina sono appena iniziati i funerali della donna. Le navate sono piene e anche il sagrato, dove è stato allestito un maxischermo, si è riempito di cittadini per partecipare alla celebrazione. In chiesa ci sono rappresentanti di molte istituzioni, tra cui il presidente della Provincia di Lecce e una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore, a portare la vicinanza delle proprie comunità alla famiglia della vittima, raccolta attorno alla bara bianca posizionata davanti all'altare.
Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena
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