Chiede permesso di soggiorno, la Polizia scopre che è ricercato per violenza

PADOVA, 27 APR - Ricercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova dalla polizia, a cui si era rivolto per chiedere il permesso di soggiorno. L'uomo ha una condanna di 15 anni di carcere inflitta dalla magistratura tedesca per aver abusato sessualmente, nel 2014, di una ragazza in un bosco nella cittadina di Augusta, provocandole anche lesioni su tutto il corpo. Gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Padova, dopo che si era presentato per formalizzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, durante l'istruttoria dell'istanza hanno accertato nella banca dati che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto Europeo fin dal 2019. Nel provvedimento si fa riferimento alla brutale aggressione avvenuta il 9 marzo 2014, quando aveva avvicinato una donna che era in attesa di entrare in un locale pubblico e l'aveva costretta con la forza a seguirlo in un bosco, non distante dalla strada, dove l'aveva abusata sessualmente. Lo straniero poi aveva lasciato la Germania entrando in Italia a fine dello stesso anno, con altre generalità, per sottrarsi alle indagini e regolarizzarsi con altro nome. Il 51enne nigeriano è risultato anche avere precedenti per immigrazione clandestina e contro il patrimonio. Ora è nel carcere di Padova.