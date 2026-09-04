MILANO, 04 SET - Anche a Milano, non solo nei Comuni dell'hinterland, sono in corso le operazione di installazione di una barriera per bloccare la macchia di presunto gasolio nel Naviglio. L'operazione della Protezione civile del Comune di Milano, presieduta dall'assessore alla cura del territorio Marco Granelli, si sta svolgendo all'altezza della Canottieri per evitare che la macchia raggiunga la Darsena. "Le quantità sono grandi", ha scritto su Facebook l'assessore Granelli. "Città metropolitana, consorzio Villoresi che gestisce i Navigli, Comune di Milano con direzione ambiente e protezione civile Milano stanno coordinandosi con i vigili del fuoco per cercare di fermare l'onda inquinante. Abbiamo posizionato barriere di panne assorbenti a Robecco, Gaggiano e ora a Milano, in via Ludovico il Moro al n.25", ha aggiunto Granelli. "Sul posto io come assessore alla Protezione civile, con dirigenti ambiente e protezione civile, e in coordinamento con il sindaco e l'assessore Elena Grandi".
Chiazza di gasolio nel Naviglio Grande, barriere anche a Milano
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