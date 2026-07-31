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Ceuta, almeno 34 i migranti morti nel tentativo di attraversare il mare

MADRID, 31 LUG - Sono almeno 34 le persone morte nel tentativo di passare dal Marocco all'enclave spagnola di Ceuta durante l'ondata massiccia di immigrazione di questa settimana. Lo ha riferito il presidente della regione, Juan Jesús Vivas, parlando con i giornalisti.

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