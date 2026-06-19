FIRENZE, 19 GIU - Centinaia di persone in piazza a Firenze, rispondendo all'appello del centro sociale Cpa per la manifestazione 'Gavinana è partigiana', a poca distanza da dove è stata convocata la passeggiata identitaria di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. "La nostra non è una contromanifestazione, oggi veniamo in piazza a prendere l'agibilità, legittimata da 40 anni di attività e di presenza in questo quartiere", specifica Davide Pinelli del Cpa. "Un quartiere - sottolinea - che vive la memoria antifascista ancora nel presente e che rivendica quella tradizione e quei valori". Sul rischio che la manifestazione faccia da megafono all'ex generale risponde : "Non siamo noi a dare visibilità a un personaggio come Vannacci, è il circo mediatico che gli dà visibilità ed è già stato fatto in precedenza con Renzi, Beppe Grillo, Meloni, Salvini. Vannacci viene invitato in tutte le televisioni, viene intervistato su tutti i giornali". La mattina c'erano state altre due manifestazioni contro l'iniziativa di Futuro Nazionale. Una era denominata 'Suona la Martinella, Firenze si ribella' mentre uno striscione aveva la scritta 'No racism' e 'No fascism' vicino al Memoriale delle deportazioni, che si trova nel quartiere. Vi ha partecipato anche il sindaco Sara Funaro la quale ha detto che "Firenze non accetta messaggi di odio" e ha esortato "Vannacci a pesare le parole". Un'altra iniziativa è stata promossa da varie sezioni dell'Anpi con striscioni tipo 'Il fascismo non è un'opinione, è un crimine', 'Unici stranieri, fascisti nei quartieri' appesi in piazza Cardinale Elia Dalla Costa. Presente un centinaio di persone radunate davanti al Monumento ai caduti di Pian d'Albero, che riporta incisi i nomi di 38, tra partigiani e contadini, uccisi il 20 giugno 1944 sulle colline del Valdarno dai nazisti.
Centinaia a manifestazione Cpa, 'non siamo noi a dare visibilità a Vannacci'
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