Cede l'intonaco a San Rocco a Venezia, delimitata l'area sottostante

VENEZIA, 20 MAG - L'area sottostante la Scuola Grande di San Rocco, nel sestiere di San Polo a Venezia, è stata delimitata al transito pedonale a tutela della pubblica incolumità. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo con droni del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) regionale dei Vigili del fuoco, che ha individuato alcune cadute di intonaco in parti elevate dell'edificio storico, difficili da raggiungere in sicurezza dagli operatori perché particolarmente elevate.