Cecchettin, 'su violenza di genere per me esiste solo il dopo Giulia'

VENEZIA, 06 GIU - "Per me esiste solo il dopo Giulia, perché prima avevo una vita normale. Il dopo l'ho vissuto da un punto di vista particolare: ho capito perché è successo e sono riuscito a placare la rabbia perché mi sono chiesto se potevo far tornare Giulia indietro, e la risposta è stata 'no'". Così Gino Cecchettin, stamani a Mestre (Venezia), nel corso dell'incontro 'La violenza di genere: prima e dopo Giulia' all'auditorium del museo M9. "Da quel momento in poi - ha aggiunto -, ho fatto il possibile perché non ci fossero altre storie come la mia. È vero che si è visto un leggero calo di femminicidi - ha proseguito -, ma rappresentano la punta di un problema, che è la violenza di genere. Con il comitato scientifico della Fondazione abbiamo capito che il problema è la matrice culturale. Vogliamo combattere questo fenomeno? Dobbiamo lavorare sull'educazione, è l'unica soluzione", ha concluso.