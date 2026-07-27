ROMA, 27 LUG - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile.
Cdm alle 17.30, in arrivo l'intervento ponte sui carburanti
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