Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cdm alle 17.30, in arrivo l'intervento ponte sui carburanti

ROMA, 27 LUG - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...