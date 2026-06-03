ROMA, 03 GIU - C'e' un primo indagato nell'indagine avviata della Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa trenta cavalli durante le prove della parata del 2 Giugno. Si tratta dell'agente della Polizia municipale cha ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i pm di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
Cavalli fuggiti, indagato agente che ha acceso fuochi d'artificio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...