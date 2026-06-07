Cattedrale di Reims, breve evacuazione per 'odore di bruciato'

(ANSA-AFP) - ROMA, 07 GIU - La Cattedrale di Reims è stata evacuata per diverse ore a seguito di una segnalazione di "forte odore di bruciato", ma non è stato rilevato alcun incendio. Rimasta chiusa al pubblico per diverse ore a partire da mezzogiorno, ha riaperto poco prima delle 15:00. Lo ha confermato il Comune. Secondo un'ispezione effettuata all'interno dell'edificio dai vigili del fuoco, "non sussiste alcun rischio di incendio nella cattedrale", e i controlli aerei con droni dell'esterno del monumento e dell'area circostante, fino al vicino Palais du Tau, non hanno rilevato "alcuna anomalia", tuttavia, i pattugliamenti dei servizi di emergenza sono stati "intensificati" per precauzione. La Cattedrale di Notre-Dame di Reims, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1991, accoglie circa 1,5 milioni di visitatori all'anno, secondo i dati pubblicati sul sito web della città di Reims. (ANSA-AFP).