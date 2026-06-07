Caso Silvestro, La Russa chiede accertamenti ai senatori questori

ROMA, 07 GIU - Il presidente del Senato Ignazio La Russa "ha appreso dalla stampa alcune circostanze riferite al senatore Francesco Silvestro. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 del Regolamento e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta, ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. A tal fine, il Presidente e i Questori si incontreranno martedì prossimo". Lo riferiscono fonti della Presidenza del Senato.