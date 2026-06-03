Caso Santanchè, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato

MILANO, 03 GIU - La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a Daniela Santanché, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'Inps nel caso Visibilia. La Corte darà "immediata comunicazione" dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai pm milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di "contenuti di posta elettronica" della senatrice e alcune "audio registrazioni occulte" di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.