Caso David Rossi, nuove prove del Ris al Foro Italico il 28 settembre

SIENA, 15 SET - Nuove prove sulla dinamica della morte del manager di Mps David Rossi saranno effettuate il 28 settembre al Foro Italico, a Roma. Lo ha annunciato Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps che il 6 marzo 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio. Vinci lo ha detto, al termine dell'audizione odierna, interamente secretata, del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio. "Le nuove operazioni peritali saranno effettuate con i Ris, i consulenti della Commissione Robbi Manghi e Marco Nigrisoli e l'ausilio dei Vigili del fuoco - ha spiegato Vinci - Al Foro Italico sarà portata la ricostruzione della finestra di Rocca Salimbeni, già realizzata dalla Commissione, per verificare le possibili modalità con cui Rossi possa essere stato portato fuori dalla finestra. Saranno utilizzati un manichino e un atleta con caratteristiche fisiche analoghe a quelle di Rossi, alto circa un metro e 70 e del peso di circa 70 chili". "Saranno effettuate diverse manovre - ha aggiunto Vinci - alla presenza del dottor Manghi e del dottor Nigrisoli". Sull'audizione tutta secretata oggi davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del manager di Mps, del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio, il presidente della Commissione Gianluca Vinci ha detto: "A mio avviso l'audizione è andata molto bene, così come le altre che si sono svolte nelle scorse settimane". Vinci ha precisato di non poter entrare nel dettaglio dei contenuti riferiti da Giglio, un imprenditore 'pentito' che a suo tempo gli inquirenti dell'inchiesta antimafia 'Aemilia', dedicata alle infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia Romagna, individuarono come 'regista' del piano imprenditoriale e finanziario a servizio del sodalizio. Ora, sulla vicenda di David Rossi, il pentito Giglio, secondo quanto emerge, potrebbe dare contributi per inquadrare la 'pista' di Viadana (Mantova), il paese dove c'era una filiale bancaria con un conto corrente recante lo stesso numero 4099099 riscontrato nel cellulare di Rossi, indizio da cui sono scaturiti accertamenti.
Caso David Rossi, nuove prove del Ris al Foro Italico il 28 settembre
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