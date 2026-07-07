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Cascina Spiotta, 6 anni ad Azzolini e prescritti Curcio e Moretti

ALESSANDRIA, 07 LUG - Sei anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. Sì è chiuso così oggi ad Alessandria il processo ai tre ex brigatisti per la morte, nel 1975 alla Cascina Spiotta, del carabiniere Giovanni D'Alfonso. A Curcio e Moretti è stato riconosciuto il concorso in reato diverso da quello voluto, che è oramai prescritto.

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