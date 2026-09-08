WASHINGTON, 08 SET - Gli Stati Uniti vieteranno l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di motociclette, nel mezzo di una nuova impennata della guerra commerciale. Lo ha reso noto la Casa Bianca, accusando Ottawa di discriminare i prodotti alcolici statunitensi e anticipando che sarà modificato l'elenco dei prodotti soggetti ai dazi.
Casa Bianca, 'stop a prodotti lattiero-caseari, alcolici e moto dal Canada'
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