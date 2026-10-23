NEW YORK, 23 OTT - La first lady Melania Trump ha ottenuto un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina localizzato nella città di Olenshky. Il cessate il fuoco inizierà il 29 ottobre. Lo annuncia la Casa Bianca. "I due paesi si sono detti d'accordo a fermare temporaneamente le azioni militari a Olenshky per consentire agli aiuti umanitari di entrare e preparare l'evacuazione dei civili tramite passaggi stabiliti", si legge in una nota.
Casa Bianca, Melania Trump ottiene tregua fra Russia e Ucraina a Oleshky
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...