WASHINGTON, 04 LUG - La Casa Bianca ha riferito che i cancelli del National Mall saranno riaperti tra pochissimi minuti, facendo rientrare l'emergenza creatasi con l'evacuazione decisa per il rischio di violenti temporali: il discorso del presidente Donald Trump sui 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza è invece atteso alle 23 locali, le 5 di oggi in Italia.
Casa Bianca, il National Mall riapre a breve, il discorso di Trump alle 5
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