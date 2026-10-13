Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Casa Bianca ha chiesto all'ambasciatrice in Grecia di dimettersi

NEW YORK, 13 OTT - L'amministrazione Trumpha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia Kimberly Guilfoyle, l'ex di Don Jr., di dimettersi. Lo ha annunciato la nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. Guilfoyle è finita nella bufera dopo una serie di articoli del Wall Street Journal che l'hanno accusata di corruzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...