NEW YORK, 13 OTT - L'amministrazione Trumpha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia Kimberly Guilfoyle, l'ex di Don Jr., di dimettersi. Lo ha annunciato la nuova portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. Guilfoyle è finita nella bufera dopo una serie di articoli del Wall Street Journal che l'hanno accusata di corruzione.
Casa Bianca ha chiesto all'ambasciatrice in Grecia di dimettersi
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