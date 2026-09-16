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Casa Bianca, dalla Fed una decisione 'infelice'

NEW YORK, 16 SET - Una decisione "infelice". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Kush Desai commentando l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. "La decisione piuttosto infelice della Fed di alzare i tassi di interesse non era, dal punto di vista dell'amministrazione, sostenuta da motivazioni economiche particolarmente convincenti", ha messo in evidenza.

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