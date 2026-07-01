MADRID, 01 LUG - Si è svolta a Madrid l'assemblea di Casa Abruzzo - La Casa degli Abruzzesi in Spagna, presieduta da Maurizio Di Ubaldo, nel corso della quale è stato approvato il bilancio associativo e tracciato il programma delle attività per il prossimo biennio. Lo rende noto l'associazione in una nota. Nel corso dell'incontro, è stato fatto il punto sulle principali iniziative del 2025 e del primo semestre 2026, con particolare riferimento al progetto "Radici e Rotte", che ha accompagnato la partecipazione della Regione Abruzzo come ospite d'onore alle celebrazioni della Festa della Repubblica italiana presso l'ambasciata d'Italia a Madrid. Tra le attività figurano eventi culturali, collaborazioni istituzionali con la Regione Abruzzo e la Comunidad de Madrid, la partecipazione a iniziative promozionali in Spagna e il rafforzamento della presenza associativa attraverso nuovi progetti territoriali. Per il secondo semestre 2026 e il 2027, l'associazione punta al consolidamento delle sedi di Siviglia e Valencia e allo sviluppo di nuovi partenariati culturali, turistici e istituzionali. Momento centrale dell'assemblea è stata la consegna della medaglia di Casa Abruzzo a Eduardo Pérez Astolfi, nuovo socio dell'associazione. Il riconoscimento è stato definito come un simbolo di continuità e appartenenza alla comunità abruzzese in Spagna, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra radici territoriali e nuove generazioni.
Casa Abruzzo traccia bilancio e rilancia il patto di comunità a Madrid
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMADRID
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...