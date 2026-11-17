NEW YORK, 17 NOV - In vista dell'entrata in vigore del divieto nel 2028, Mamdani va in soccorso i lavoratori del settore delle carrozze trainate da cavalli a Central Park e annuncia un piano di transizione a sostegno del settore. Secondo quanto si legge in un comunicato ufficiale dall'Ufficio del Sindaco di New York, il programma interessa circa 200 lavoratori, tra conducenti, stallieri e proprietari, e si articola su diverse misure, fra queste, il riacquisto delle 68 licenze attive (medallions) dai proprietari delle carrozze, molti dei quali hanno ancora debiti legati all'acquisto dei titoli. Cbs News New York riferisce che il valore è di fino a 400 mila dollari per singola licenza, circa 25 milioni di dollari in totale. Inoltre, in collaborazione con il Department of Small Business Services (SBS) e NYC Talent, verrà istituito l'Horse Carriage Worker Industry Program, gestito dal La Guardia Community College. Si tratta di un programma che offrirà oltre 60 percorsi formativi e di istruzione, oltre a sussidi, assistenza per le tasse scolastiche, orientamento professionale e supporto all'imprenditorialità. Il sindaco ha incaricato la propria amministrazione di valutare la fattibilità dell'introduzione di carrozze elettriche e biciclette a pedalata assistita all'interno e lungo il perimetro di Central Park come possibili alternative turistiche. New York ha approvato il divieto delle carrozzelle di Central Park con la Romanch's Law dopo le tante polemiche e una storia di 165 anni. La legge è intitolata a Romanch Mahajan, il turista diciottenne morto nell'estate 2026 dopo essere stato sbalzato da una carrozza guidata da un cavallo che si è imbizzarrito a Central Park.
Carrozzelle a Central Park, il comune di Ny acquista le licenze dei proprietari
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