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Carovana No Tav bloccata in strada dalla polizia a Venaus

VENAUS, 02 AGO - La carovana di auto e furgoncini dei militanti No Tav partita dal presidio di Venaus è al momento bloccata lungo la strada provinciale 210. All'altezza del bivio per Mompantero e poco dopo, sotto al cavalcavia dell'autostrada, in direzione Susa, si trovano due schieramenti del reparto mobile della polizia, assieme alla Digos. Le forze dell'ordine intendono procedere alla identificazione degli attivisti.

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