VENAUS, 02 AGO - La carovana di auto e furgoncini dei militanti No Tav partita dal presidio di Venaus è al momento bloccata lungo la strada provinciale 210. All'altezza del bivio per Mompantero e poco dopo, sotto al cavalcavia dell'autostrada, in direzione Susa, si trovano due schieramenti del reparto mobile della polizia, assieme alla Digos. Le forze dell'ordine intendono procedere alla identificazione degli attivisti.
Carovana No Tav bloccata in strada dalla polizia a Venaus
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