FOGGIA, 05 LUG - Caroselli proseguiti per gran parte della notte, canti e balli. A fare festa per le vie di Foggia è stata la comunità marocchina residente in città, che ha festeggiato la qualificazione della propria nazionale di calcio ai quarti di finale dei Campionato del Mondo. Il Marocco ieri ha battuto 3-0 il Canada ed è volato ai quarti della competizione, dove troverà ora la Francia. A Foggia è scoppiata la gioia, con centinaia di cittadini marocchini scesi in piazza a festeggiare.
Caroselli e festa a Foggia per la qualificazione del Marocco ai quarti dei Mondiali
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