BRUXELLES, 26 AGO - Il premier canadese Mark Carney parteciperà il 16 settembre a Strasburgo al discorso sullo Stato dell'Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo si apprende da fonti europee, mentre una portavoce della Commissione conferma che von der Leyen lo ha invitato. La notizia era stata anticipata da Politico e Bloomberg. Von der Leyen aveva invitato Carney prima della pausa estiva, come "forte segnale della vicinanza tra Ue e Canada" e per indicare "chiaramente l'intenzione e l'ambizione di entrambe le parti di rafforzare il nostro partenariato", ha spiegato un funzionario della Commissione citato da Politico. "In questi tempi difficili, rafforzare le nostre relazioni nel mondo è vitale", ha aggiunto. Stando a Politico, Carney interverrà inoltre al Parlamento europeo il giorno successivo, il 17 settembre. La visita arriva mentre Ottawa punta a rafforzare i rapporti con l'Ue sullo sfondo delle crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti.
Carney sarà a Strasburgo per il discorso sullo Stato dell'Unione
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...