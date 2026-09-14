NEW YORK, 14 SET - Il Canada auspica la creazione di un organismo globale per la "stabilità tecnologica" che contribuisca a supervisionare l'intelligenza artificiale e a garantirne la sicurezza. Lo ha detto il premier Mark Carney in un'intervista a Bloomberg. "E' necessario un coordinamento. In definitiva, a nostro avviso, avrebbe senso istituire un comitato per la stabilità tecnologica, sul modello del Financial Stability Board", ha messo in evidenza.
Carney propone organismo globale per la stabilità tecnologica per l'IA
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