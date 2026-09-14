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Carney propone organismo globale per la stabilità tecnologica per l'IA

NEW YORK, 14 SET - Il Canada auspica la creazione di un organismo globale per la "stabilità tecnologica" che contribuisca a supervisionare l'intelligenza artificiale e a garantirne la sicurezza. Lo ha detto il premier Mark Carney in un'intervista a Bloomberg. "E' necessario un coordinamento. In definitiva, a nostro avviso, avrebbe senso istituire un comitato per la stabilità tecnologica, sul modello del Financial Stability Board", ha messo in evidenza.

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