WASHINGTON, 27 AGO - Il premier canadese Mark Carney ha riferito di aver detto al presidente americano Donald Trump che il lago Ontario si chiama così "oggi e lo sarà per sempre". Il tycoon ha firmato oggi un ordine esecutivo per rinominare il lago da Ontario in Lago America, nel mezzo dello scontro bilaterale sul commercio.
Carney, 'ho detto a Trump che il lago Ontario si chiama così oggi e per sempre'
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