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Carney, 'Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti'

BRUXELLES, 17 SET - "Nei suoi scritti Goethe prese in prestito un termine dai chimici del suo tempo: l'affinità elettiva, ovvero quella tendenza di elementi diversi a combinarsi grazie alla loro attrazione intrinseca. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e, proprio per questo, ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti". Lo ha detto il premier canadese Mark Carney parlando alla Plenaria dell'Europarlamento.

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