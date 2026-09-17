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Carney, 'alleanza tra Canada e Ue faro per le altre democrazie'

STRASBURGO, 17 SET - "Non sto proponendo un terzo blocco con l'obiettivo di diventare una grande potenza rivale - solo con modi più educati. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Queste motivazioni, unite al nostro potere forte latente, ci consentono di contribuire a creare il prossimo ordine mondiale giusto, stabile e prospero. Un'alleanza Canada-Ue costituirebbe un faro per le altre democrazie". Lo ha detto il premeir canadese Mark Carney all'Eurocamera.

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